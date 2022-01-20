رئيس جامعة جنوب الوادي يوقع بروتوكولات عمل في مجال التدريب الطبي

وقع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول عمل مع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بخصوص تطبيق البرنامج المصري Egycap لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تبادل الخبرات

كما وقع رئيس جامعة جنوب الوادي بروتوكول عمل آخر مع الدكتور محمد هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان للأورام، يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية فيما يختص بالتدريب الميداني للطواقم الطبية، ومعايير الاعتماد للمنشآت الطبية.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، على أن تلك البروتوكولات تهدف في الأساس إلى تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، من خلال تطوير عملية التدريب بالتعاون مع الهيئات المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الأول للتعليم الطبي بقنا، المنعقد بالأقصر في الفترة من 19-20 يناير الجاري، وحضر توقيع البروتوكولات الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور نزار أبو حلاوة، المشرف على قسم التعليم الطبي بكلية طب قنا، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتعليم الطبي بقنا

أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية التعليم الطبي بهدف تقديم خريج يرقى إلى طموح أبناء الإقليم في خدمة طبية متميزة، جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الأول للتعليم الطبي بقنا المنعقد بالأقصر في الفترة من 19-20 يناير الجاري، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الحالي، الذي تقدمه مستشفيات قنا الجامعية وكلية الطب التي تمثلت في المشاركة بالقوافل الطبية، التي امتدت إلى المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، والتي استفاد منها هذا العام أكثر من 250 ألف مواطن، وأعرب عن ثقته بمساهمة هذا المؤتمر وقسم التعليم الطبي في الوصول بالنظام التعليمي بالكلية إلى أحدث المعايير والنظم العالمية، والخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية بالكلية، ورفع مستوى العمل بالمستشفيات الجامعية.

وفي كلمته تقدم الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، بالشكر لإدارة جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على الدعم المستمر لجميع أنشطة الكلية، مما ساهم في حصول الكلية على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة كمرحلة أولى تمهيدًا لاعتماد المستشفيات الجامعية.

الهدف تحقيق جودة الرعاية الصحية

وأشار الدكتور علي غويل، إلى أن الهدف الرئيسي من التعليم الطبي، تحقيق جودة الرعاية الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية، من خلال تحقيق جودة في التعليم الطبي وتحقيق التكامل بين التعليم والعمل.

وأكد الدكتور نزار أبو حلاوة، رئيس المؤتمر، على أن المؤتمر يناقش خلال فترة انعقاده تطوير التعليم الطبي، بهدف متابعة طالب كلية الطب على مدار سنوات دراسته، وصولاً إلى دوره كممارس لمهنة الطب بالمستشفيات والمجتمع.