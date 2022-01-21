جامعة جنوب الوادي: توفير لجان خاصة في امتحانات الترم الأول للحالات المرضية

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تم توفير لجان خاصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 21021/ 2022 للحالات المرضية والحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، ووجود المراقبة الطبية في أثناء الامتحانات لإجراء أي إسعافات للحالات المرضية التي تظهر في الامتحانات مع توفير سيارات الإسعاف أمام اللجان.

غرباوي: الامتحانات تسير بشكل طبيعي

وأشار غرباوي، إلى أن امتحانات جامعة جنوب الوادي تسير بانتظام وفي هدوء تام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة داخل اللجان حفاظا على الطلاب وأن عمليات التصحيح الإلكتروني تجرى أولا بأول عقب امتحان كل مادة.

ومن جانبه قام الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئية بجولة تفقدية لامتحانات كليات الحقوق والتجارة التي تجرى امتحاناتهم اليوم الجمعة للاطمئنان على سير اللجان، مشددا على اتباع توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتوفير الهدوء وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

طلاب كلية الحقوق يؤدون الامتحانات

وقد أدى الامتحان اليوم طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق انتظام وانتساب موجه وانتساب عام وعددهم 3189 طالب وطالبة بينما أدى الامتحان طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة انتظام وانتساب موجه وشعبة اللغة الإنجليزية وعددهم 2704 طلاب.

وشهد جولة التفقد الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق والدكتور حسين عبدالباسط عميد كلية التجارة والدكتور أبو الحمد مصطفى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدين أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي.