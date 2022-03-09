علامات استفهام جديدة في مسلسل منورة بأهلها الحلقة الخامسة

أحداث مشوقة وعلامات استفهام جديدة شهدها مسلسل منورة بأهلها الحلقة الخامسة، التي جرى طرحها خلال الساعات الماضية على إحدى المنصات الرقمية، حيث نجح المسلسل منذ بداية عرضه، على جذب قطاع كبير من المشاهدين بسب طبيعة العمل المليئة بالغموض والتشويق للكاتب محمد أمين راضي، فضلا عن مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم تحت قيادة المخرج يسري نصرالله.

يواصل وكيل النيابة «آدم»، الذي يقوم بدوره أحمد السعدني، في أحداث مسلسل منورة بأهلها الحلقة الخامسة، التحقيق في قضية قتل «مهاب منير»، الذي يقوم بدوره محمد حاتم، ولكن يصل إلى طريق مغلق في استجواب شقيق لاعب المصارعة الرومانية الذي كان ضحية لـ «مهاب»، وتذهب بعد ذلك «عليا فوزي»، التي تقوم بدورها غادة عادل، لتخبره عدد من التفاصيل التي ربما تساعده على فك غموض القضية، وتكشف له عن قدرتها على قراءة الأفكار، ولكنها تشترط عليه أن ما ستقوله له سيكون بشكل شخصي ولن تفصح عنه في التحقيقات الرسمية.

ملخص مسلسل منورة بأهلها الحلقة الخامسة

ويحاول «آدم» الوصول إلى «أيمن»، يجسد دوره عمر زريق، الذي أرسل له صندوق الصور الخاص بـ «مهاب»، ولكنه يفشل في العثور عليه، فيذهب لـ «عليا» لمحاولة فك طلاسم لغز قتل المصور الشاب الذي تزداد علامات الاستفهام حوله، وتكشف الممثلة عن بداية قدومها هي وشقيقها «عادل»، الذي يقوم بدوره باسم سمرة، إلى القاهرة سعيا وراء حلمها في التمثيل، ولكنها تتعرف على «سلوى»، التي تقوم بدورها ليلى علوي، لتكشف سبب كرهها لها وشقيقها.

سلوى خطاب تظهر في الحلقة الخامسة من المسلسل

وبالعودة في الأحداث، يكتشف المشاهدون أن «أيمن» هو نجل «سلوى شاهين» الذي حاول والده إبعاده عنها، فينجح للوصول عليها عبر افتعال مشكلة مع «مهاب» الذي قابله صدفة في الأتوبيس، ويذهب إلى المستشفى ويطلب منهم إبلاغها بوجوده وللمرة الأولى تظهر الفنانة سلوى خطاب ضمن الأحداث ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل دورها، ومن المقرر أن يظهر خلال الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل «منورة بأهلها»

يُعرض مسلسل منورة بأهلها، يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ 11 مساء، والذي حظى بنسب مشاهدات مرتفعة وإشادت نقدية عديدة بعد طرح أولى حلقاته، وتدور أحداثه في 10 حلقات حول لغر مقتل مصور شاب يدعى «مهاب منير» تعرض للقتل مرتين في يوم واحد، ويتابع وكيل النيابة «آدم» فك غموض اللغز وليس لديه إلا صندوق من الصور الخاصة بالضحية، الذي قام بتمزيقها قبل دقائق من وفاته، على أمل أن يجد الإجابة بها.

يشارك في بطولة «منورة بأهلها» مجموعة كبيرة من النجوم منهم: ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، الفنان الشاب عمر زريق، تأليف محمد أمين راضي، وهو التجربة الدرمية الأولى للمخرج يسري نصرالله.