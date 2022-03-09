«بنتي يا بنوتي يا بنوتة» حكاية أغنية أعادت صفاء أبو السعود للغناء

تصدرت الفنانة صفاء أبو السعود ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مساء أمس الثلاثاء، في احتفالية «أيقونة المرأة المصرية» بحضور السيدة انتصار السيسي، إذ أدت أغنية جديدة تحت عنوان «بنتي يا بنوتي يا بنوتة»، وذلك بعد غياب طويل عن الغناء وهو الأمر الذي استقبله الجمهور بشغف وحب كبيرين خاصة مع ارتباط جيل كامل بها.

صفاء أبو السعود تعود بأغنية جديدة

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر بأنه كاتب الكلمات، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «بنتي يا بنوتِّي يا بنوتة غناء الفنانة الجميلة اللي كلنا بنحبها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بعد غياب، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ميكس وماستر هاني محروس، إنتاج ميديا هاب لصاحبها محمد السعدي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية».

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وجاءت عودة «أبو السعود» بعد غياب دام لعدة أشهر، إذ كان أخر ظهور لها، في شهر يوليو الماضي، عندما قدمت أغنية تحت عنوان «فجر الضمير» وأهدتها لقناة dmc من كلمات جمال بخيت وألحان شريف حمدان.

احتفالية أيقونة المرأة المصرية

يذكر أن السيدة انتصار السيسي كرمت عددا كبيرا من السيدات في احتفالية «أيقونة المرأة المصرية»، ومن بينهم عدد كبير من الفنانات منهم: فردوس عبد الحميد، نيللي، رجاء حسين، المخرجة إنعام محمد علي، الفنانة صفاء أبو السعود، بالإضافة إلى عدد من المذيعات من بينهم سهير شلبي.