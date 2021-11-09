صفاء أبو السعود ناعية أحمد خليل: وداعاً أستاذي عاشق التمثيل والفن

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد حياة حافلة بعشرات الأعمال الناجحة والمؤثرة في حياتنا الفنية.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الفنان الكبير أحمد خليل، كان أحد أساتذتها الكبار الذين تدين لهم بكثير من العرفان والفضل، مشيرة إلى أنها كانت على اتصال مباشر ومستمر معه حتى قبل وفاته بساعات قليلة.

وأكدت أبو السعود أن الفنان الراحل كانت له أفضالًا كثيرة على العديد من الأجيال، فقد كان عاشقا للفن الأصيل، ومؤمنا بأن الفن رسالة سامية وهادفة يجب احترامها والدفاع عنها.

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن الفنان الكبير أحمد خليل، استطاع بجدارة أن يحجز لنفسه مكانًا ومكانة متميزة بين مبدعي جيله، وترك بصمات وعلامات مؤثرة في مسيرة الفن المصري والعربي.

معلومات الفنان أحمد خليل

جدير بالذكر أن الفنان الكبير أحمد خليل، ولد عام 1941 بمدينة بلقاس بالمنصورة، وعين معيدا بقسم التمثيل بمعهد السينما بعد تخرجه بتفوق عام 1965، وبدأ خليل مشواره الفني مبكرا، فالتحق بعدها بمسرح الجيب، ومن أشهر مسرحياته «ياسين وبهية، خادم سيدين، وحب تحت الحراسة».

ورغم قلة أعماله السينمائية، برع أحمد خليل في اختيار أدواره منذ البدايات فقدم العديد من الأدوار المتميزة في الأفلام منها «المومياء، ضد الحكومة وكتيبة الإعدام».

أحمد خليل والدراما

ترك الفنان الكبير أحمد خليل، رصيداً هائلاً من الأعمال التليفزيونية التي ستظل في ذاكرة الجمهور لعشرات السنين كان من أهمها مسلسلات «هوانم جاردن سيتي، زمن عماد الدين، حديث الصباح والمساء»، ليختتم مشواره الفني من خلال الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا» بعنوان «حكايتي مع الزمان».