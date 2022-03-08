صفاء أبو السعود تغني «أنتي يا بنوتة» في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

ظهرت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، الثلاثاء، على خشبة المسرح لأول مرة منذ سنوات طويلة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة المصرية.

وأدت «أبو السعود»، أغنية «أنتي يا بنوتة يا بنوتة»، في الاحتفالية المعروضة على قناة «دي إم سي»، بحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انتصار السيسي: اهتمام كبير من الدولة بالمرأة

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة، إن الدولة المصرية تهتم في الوقت الحالي بالمرأة بشكل كبير جدًا، وتعمل على تمكينها، مشيرة إلى أن تولي المرأة المصرية مناصب مهمة لم يكن متاحا من قبل، وهذا أمر يسعدها ويُسعد كل سيدات مصر.