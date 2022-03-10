تدريب معلمين 3 محافظات للحصول على شهادة الصلاحية للترقي.. اليوم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021 بـ3 محافظات جدد، للتدريب عن بعد، من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول» و«معلم أول أ ومعلم خبير»، عبر منصة «المعلم».

تدريب معلمي دمياط والإسكندرية والإسماعيلية للترقي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى تدريب معلمي محافظات دمياط والإسكندرية والإسماعيلية، للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي 2020-2021، والحاصلين على آخر ترقية عام 2015، ولمدة 3 أيام على أن ينتهي يوم السبت المقبل، وتبدأ 3 محافظات جديدة في اليوم التالي، هي: الدقهلية والغربية والقليوبية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد المعلمين المستهدفين للترقي لعام 2020/2021، أكثر من 70 ألف (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير) بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التعليم، إنه جرى تم تحديد جدول لمواعيد التسجيل والتدريب لجميع المعلمين بالمحافظات، مشددة على المعلمين المرشحين للترقي الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا للجدول الذي أعلنته الوزارة لكل محافظة، للتسجيل وحجز التدريب، تيسيرا على المعلمين المستهدفين.

رابط تسجيل وتدريب المعلمين المرشحين للترقي

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط للتسجيل لتدريب المعلمين المرشحين، والتدريب عن بعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين، من قبل بعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات الذين جرى الاستعانة بهم.

وطالبت وزارة التعليم، المعلمين المرشحين للترقي بقراءة الإرشادات قبل الدخول على المنصة الرئيسية منصة «المعلم»، ومراعاة تسجيل البيانات بشكل صحيح طبقا لصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة، وتحري الدقة في كتابة البيانات والاحتفاظ جيدا بكود الحجز وكلمة المرور.