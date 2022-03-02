«التعليم»: توزيع نسبة الـ60% المخصصة لأعضاء هيئة التدريس حسب الجهد المبذول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بكيفية توزيع نسبة الـ60% المخصصة لأعضاء هيئات التدريس علمي وثقافي المخصصة بالقرار الوزاري رقم 160 بتاريخ 34/9/2020 والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك نسبة الـ30% المخصصة للعاملين بإدارة التعليم الفني وكذلك نسبة الـ25% المخصصة للمشاركين في متابعة العمل بالمدارس الفنية والتوجيه.

توزيع النسب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس طبقا للقواعد

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبية بأنه يتم الالتزام بما ورد بقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي لا يجوز مخالفتها إلا بقرار من السلطة المختصة.

توزيع النسب حسب الجهود المبذولة بمعرفة الرئيس المباشر

وقالت وزارة التعليم، للمديريات التعليمية، إنه يتم توزيع كل نسبة من المخصصة لأعضاء هيئات التدريس علمي وثقافي المخصصة بالمدارس الفنية، النسب بمعرفة الرئيس المباشر، وعلى حسب الجهود المبذولة من كل منهم وطبيعة كل منهم.

وفي سياق آخر، يواصل طلاب الدبلومات الفنية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات «تجاري - زراعي - صناعي - فندقي - مزدوج - مهني»، للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، الذي من المقرر عقده السبت 21 مايو، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمد من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها إن آخر موعد لتسليم استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته 12 مارس الجاري، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسؤولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.