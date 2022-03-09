«التعليم» تراقب معلمي رابعة ابتدائي في المدارس.. ما السبب؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذ مسؤولي الوزارة زيارات ميدانية إلى المدارس الابتدائية، لقياس مدى التزام معلمي الصف الرابع الابتدائي، بالشرح وفق الأسس والمعايير التربوية الصحيحة، التي تدربوا عليها، لتطبيقها على خلال الحصص للطلاب، في إطار تنفيذ خطة المناهج المطورة، التي تعتمد على قياس الفهم ونواتج التعلم في كل مادة.

الزيارات تستهدف تقييم نتائج تدريبات المعلمين

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزيارات تستهدف أيضا، قياس أثر التدريبات التي خضع لها المعلمين خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، ومدى تحققها، من خلال متابعة أداء المعلمين عبر موجهي كل مادة، ومدى استجابتهم، بالإضافة إلى سؤال الطلاب أنفسهم عن ذلك، بهدف الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من التطبيق الحرفي للتدريبات، وتعريف الطلاب بما يجب أن يتعلموه، وكيف يفهموا ويحققوا الهدف من كل مادة.

تدريب 320 ألف معلم بالصف الرابع الابتدائي خلال الإجازة

دربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نحو 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية، خلال إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، على محتوى المقررات الدراسية الجديدة في مناهج الصف الرابع الابتدائي، من قبل مختصين لشرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة، وقياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي.

وأوضحت الوزارة التعليم، أنه تم تعريف المعلمين بفلسفة ومحتوى المقررات الدراسية الجديدة، ومخرجات ونواتج التعلم في كل مادة من المواد الدراسية المطورة، مشيرة إلى تدريبهم على أحدث الأساليب التربوية، لشرح المناهج المطورة للطلاب، وتقديم المعلومة بطريقة مثالية وبأسلوب علمي ودون تعقيد أو تعجيز.