تارا عماد تزيد الجدل بشأن ارتباط ويجز وهدى المفتي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية، حالة من الجدل بسبب شائعات ارتباط مطرب الراب الشهير ويجز والفنانة الشابة هدى المفتي، وازدادت حالة الجدل مع تدخل الفنانة تارا عماد في الموضوع.

تارا عماد تثير الجدل

وبدأت القصة بنشر الفنانة هدى المفتي صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها: «هو إيه الحلاوة دي لو سمحت».

ورد ويجز على تارا عماد: «اكتبي لها أغنية بقى»، وهو الأمر الذي جعل المفتي ترد على ويجز بقلوب بيضاء.

وهذه التعليقات التي حدثت بين تارا وويجز والمفتي جعلت الأمر يزداد حيرة عند الجمهور بشأن شائعة ارتباط الثنائي الأخير، وخاصة مع تكرار تعليقاتهم لبعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتباط ويجز وهدى المفتي

يذكر أن شائعة ارتباط الثنائي ويجز والمفتي بدأت عندما طرح الأول أغنية بعنوان البخت منذ يومين، وبعدها شاركت المفتي جمهورها بفيديو لها عبر خاصية استوري على صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام، على كلمات الأغنية، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يظن أن الأغنية مكتوبة خصيصا لها.

وشارك الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض التفاصيل الخاصة بالثنائي؛ من بينها الشعار الخاص بهما على صفحاتهما عبر إنستجرام، وهو الحمامة، وكذلك عدد المتابعين الذي جاء مطابقا تماما.

يذكر أن أغنية البخت لويجز تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ونجحت في تخطي حاجز الـ4 ملايين مشاهدة حتى الآن.