إحالة 144 موظفًا للتحقيق بسبب إهمال عملهم في البحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة تفتيش على الانضباط الإداري على مستشفي إيتاى البارود وإدارة التموين، أسفرت عن إحالة 144 عاملاً للتحقيق، بسبب تركهم العمل بدون سند قانوني.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ البحيرة بتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وتشن الجهات الرقابية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملات مكثفة أيضًا، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والانضباط داخل الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما تنفد الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز حملات مكبرة أيضًا لإزالة كافة الإشغالات والتعديات داخل الشوارع والميادين للحفاظ على المظهر الجمالي.