حملات رقابية لضبط الأسعار وإحالة المخالفين للنيابة العامة ببني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً بحضور مسؤولي التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك، لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمجابهة كل صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري، وكذلك محاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة، للمغالاة في الأسعار واستغلال أي ظروف طارئة.

قائمة بأسماء المحال المخالفة

وشدد محافظ بني سويف على تكثيف حملات الرقابة التموينية بصفة مستمرة، سواء الصباحية أو المسائية، وذلك على محال تجارة الجملة وغيرها، وتطبيق القانون على المخالفين وإحالة كل المخالفات للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المقررة قانوناً، ورفع قائمة بأسماء المحال التجارية المخالفة لرئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية رفع الدعم عنها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وطالب المحافظ بتقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولاً بأول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، موجهاً بسرعة الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، وأن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.

حضر الاجتماع اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمهندس وصفي عبد الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف وسكرتير اتحاد الغرف التجارية، وأحمد دهشان مديرالفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وعارف طه رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، ورمضان معوض وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد مدير التعاون والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.