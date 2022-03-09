«العلاج الحر» يواصل التفتيش على المستشفيات الخاصة بالسويس

وجّه الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة مشتركة مع إدارات الصيدلة والبيئة والنفايات الطبية ومكافحة العدوى للتفتيش على المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بهدف تحسين الأداء فى القطاع الخاص والتأكد ‏من الالتزام بجميع إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وفقاً للقواعد المتفق عليها.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالسويس على ضرورة المتابعة المستمرة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالى السويس، حيث يواصل فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة جولاته لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الخاصة، فقد جرى تفقد إحدى المستشفيات الخاصة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الحفناوى أن هذه الجولات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات عبد المجيد صقر، محافظ السويس بتكثيف جهود المتابعة للقطاع الطبي الخاص؛ لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين؛ وفقاً لمعايير الجودة وضمان أيضاً سلامة إجراءات مكافحة العدوى والتعقيم.

دورة تدريبية لأطباء الأسنان في السويس

وفي سياق متصل، عقدت مديرية الصحة بالسويس دورة تدريبية لأطباء الأسنان، تحت إشراف الإدارة العامة للأسنان بالتعاون مع إدارة التدريب بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان التابعين لوزارة الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه الدورة الجاري عقدها خلال الفترة من ٥ مارس إلي 14 أبريل تنقسم إلى 3 مجموعات، وتشمل التدريب النظري للأطباء ويقسم فيها المشاركين إلى 12 مجموعة، تتكون كل مجموعة من 12 طبيبًا، وتشتمل على البرنامج العملي والآخر النظري.