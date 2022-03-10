«الإسكان» تطرح أراضي مخصصة للنشاط العمراني بـ سوهاج الجديدة.. اعرف الأسعار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح عدد من الأراضي المخصصة للنشاط العمراني في عدد من المدن الجديدة على مستوى أنحاء الجمهورية، ومنها مدينة سوهاج الجديدة

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الأراضي المطروحة ومساحتها، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

قطعة أرض رقم 12

من الأراضي التي طرحتها الهيئة قطعة أرض رقم 12 بمساحة 96.7 فدان بمنطقة المستقبل بالتوسعات الجنوبية، وهي مخصصة للنشاط العمراني المتكامل، ويبلغ السعر التقدير لمتر الأرض 1455 جنيا.

الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة

1- نسبة الأرض المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50%من إجمالي مساحة الأرض.

2- النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

3- النسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة لها.

4- الارتفاع المسموح به أرضي + دور علوي للفيلات، وأرضي + 3 أدوار علوية (للعمارات)، ويسمح بإقامة غرف على الأسطح، بحيث لا تزيد مساحتها عن 25 % من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبني.

5- نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 – 12% من إجمالي مساحة الأرض.

6- النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي االجتماعية لا تزيد عن 20 % من المساحة المخصصة للخدمة، وللخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

7- الارتفاع المسموح به أرضي + دورين لجميع الأنشطة، عدا الحضانة أرضي للحضانة، والترفيهي أرضي + أول، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور.

8- لا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع .