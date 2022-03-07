طرح أراض مخصصة للنشاط العمراني بأسيوط الجديدة.. الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح عدد من الأراضي المخصصة للنشاط العمراني في عدد من المدن الجديدة على مستوى أنحاء الجمهورية، ومنها أسيوط الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الأراضي المطروحة ومساحتها، وكذلك الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

اشتراطات البناء

تبلغ المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 44653 م2، ما يعادل 63.10 فدان، وتلك القطع مخصصة للنشاط الخدمي، ويتراوح سعر المتر في تلك الأرض 1395 جنيها، وفيما يخص الاشتراطات البنائية فهي كالتالي:-

1. نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50%من إجمالي مساحة الأرض.

2. النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

3. المساحة المخصصة للخدمات من 8% إلى 12%من المساحة المخصصة للمشروع.

الارتفاعات المسموح بها

4. الارتفاع المسموح به للعمارات (أرضي + 4 أدوار علوية)، وبحد أقصى 21 مترا طبقا لقيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة وطبقا الشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5. لا يجب ألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

6. يجب أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن (10% تم سدادها + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الادارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد 6 أقساط نصف سنوية من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وتكون الاقساط محملة بالأعباء طبقا للمعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 5.0 %.