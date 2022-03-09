السيسي: «حريصون على بقاء مصر بما يليق بدم وروح كل شهيد»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأسر الشهداء، «كل الشكر والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد ومصاب.. أنا كنت عاوز أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر والأهالي اللي قدموا أبناءهم وأزواجهم.. كلام عجيب والله أنهم يتكلموا كدا، ويقولوا الكلام اللي بيقولوه».

وشرح الرئيس: «طالما في مصر شعب وأسر راح منهم سند وضهر وضنا، ومبيقولوش غير كل كلمة طيبة ورائعة.. بيقولوا مستعدين نقدم أكتر.. من فضلكم نحييهم، وسمعنا الأغنية اللي بتتكلم عن الشهداء اللي قدموا أرواحهم ودماءهم، واللي قدم جزءا من جسمه علشان مصر تفضل مصر».

وأضاف الرئيس: «العهد مننا إننا زي ما هما كانوا حريصين مصر متضعش إحنا كمان نحرص أنه مصر تفضل موجودة بما يليق بدم وروح كل شهيد».