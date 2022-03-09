من هي إيناس عصمت المعينة في مجلس الشيوخ؟.. تمتلك خبرات إدارية وأكاديمية

تشهد الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إجراءات حلف اليمين الدستوري للنائبة المعينة بقرار من رئيس الجمهورية، الدكتورة إيناس عصمت عبدالحميد عز خلفاً للنائب الراحل الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية فى شهر يناير الماضي.

تعيين إيناس عصمت عبدالحميد في مجلس الشيوخ

وشغلت النائبة المعينة إيناس عصمت عبدالحميد عز عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية، إذ عملت أستاذًا متخصصًا في العلوم الإدارية لعدة سنوات، وقد شغلت منصب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما شغلت في عام 2020 منصب القائم بعمل عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، ونجحت الدكتورة إيناس عصمت فى دعم الأكاديمية طوال مدة عملها.

وخاضت إيناس عصمت خطوات عديدة على المستوى التعليمي والأكاديمي، وأِرفت على العديد من الأبحاث والدراسات في العلوم الإدارية، وتعمل في الوقت الحالي أستاذا بقسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

لائحة مجلس الشيوخ تنظم تعيين الأعضاء الجدد في حالات الوفاة

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ويشار إلى أنَّ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 نائب من بينهم 100 نائب يجرى تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدَر اليوم قراراً بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة عضواً بمجلس الشيوخ خلفاً للنائب الراحل إبراهيم حجازي الذي تمّ تعيينه بالمجلس ضمن مجموعة الـ100 المعينين، وتوفي في شهر يناير الماضي بعد رحلة طويلة في العمل الإعلامي والصحفي والبرلماني.

وأعلن مجلس الشيوخ في يناير الماضي خلو منصب الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، بعد تسلمه رسمياً الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالوفاة.