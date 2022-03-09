«يا ألعب يا أغلس».. ميريهان حسين تكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة

تستعد الفنانة ميريهان حسين لعرض مسرحيتها الجديدة «يا ألعب يا أغلس»، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، كاشفة عن البوسترات الخاصة بالعمل وموعد العرض من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها بعدد من البوسترات الخاصة بمسرحية «يا ألعب يا أغلس»، قائلة: «مستنينكم من بكرة إن شاء الله أول عرض لمسرحية يا ألعب يا أغلس من الخميس 10 مارس إلى الأحد 31 مارس»، يأتي ذلك في موسم الرياض على مسرح محمد العلي فى بوليفارد الرياض بوليفارد رياض سيتي.

تفاصيل مسرحية يا ألعب يا أغلس

ومسرحية «يا ألعب يا أغلس» بطولة ميريهان ومصطفى خاطر وروجينا وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد ثروت ودينا وويزو وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج أشرف زكي.

آخر أعمال ميريهان حسين

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين تشارك في مسلسل «نقل عام» الذي يذاع عبر شاشة dmc ويشارك معها عدد من الفنانين منهم محمود حميدة ومحمد محمود عبد العزيز وسوسن بدر وهاجر الشرنوبي ومحسن محيي الدين ونور خالد النبوي وأحمد بدير وسميحة أيوب ودينا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.

وقدمت ميريهان حسين مؤخرًا مسرحية بعنوان «شمسية وأربع كراسي»، وشارك فيها عدد من الفنانين منهم أشرف عبد الباقي ومحمد أنور وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن وحمو بيكا وعدد من الفنانين، وهي من إخراج أشرف عبد الباقي.