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موسكو تتوعد دولا تفرض حظرا على السفن الروسية: سنرد

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رؤى ممدوح
02:15 م | الأربعاء 09 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنّ موسكو تتوعد بالرد على الدول التي تفرض حظرًا على دخول السفن الروسية إلى موانئها، وفقاً لنبأ عاجل ورد على موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت بريطانيا قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عزمها فرض قيود جديدة على الطيران الروسي، وعقب ساعات قليلة من القرار البريطاني، أعلنت المملكة المتحدة أنّها احتجزت طائرة بموجب العقوبات على روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما قالت الحكومة البريطانية، «لن نصعد الحرب في أوكرانيا بطريقة لن يقبلها العالم».

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بقلم رؤى ممدوح