من هو ناصر الشمري؟.. قصة إجبار سعودي على القتال ضد روسيا (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بـ قصة ناصر الشمري المسجون في أوكرانيا، بعدما نشرت صحيفة «سبق» السعودية قصة الشاب السعودي الذي خرج يستنجد من عمليه احتجازه من قبل القوات الأوكرانية، وإجباره على القتال معهم ضد القوات الروسية، وهو الأمر الذي لاقى تعاطفاً من قبل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التغريدات الشهير«تويتر»، الذي تداول رواده عدد كبير فيدو احتجاز ناصر الشمري، مطالبين بسرعة مساعدته في الخروج من الأراضي الأوكرانية، ليبقى السؤال من هو ناصر الشمري؟

قصة ناصر الشمري المسجون في أوكرانيا

بدأت قصة ناصري الشمري المسجون في أوكرانيا قبل 8 أشهر عندما توجه إلى «كييف» بغرض السياحة ليتمّ إلقاء القبض عليه بتهمة الاشتباه، وبعد التحقق من أوراقه تمّ إطلاق صراحة مرة أخرى، لتعاود السلطات الأوكرانية الاتصال به بعد أسبوع، لتقوم باحتجازه، وايداعه في سجن احتياطي دون محاكمة، بحسب تصريحات« الشمري» لصحيفة «سبق» السعودية.

لم يتوقع الشاب السعودي أن تطول فترة احتجازه، وأن البلد الذي قصدها بغرض السياحة، سوف تتحول إلى ساحة حرب، ويتم اجباره هو وعدد من المسجونين المحتجزين، بالمشاركة في الحرب ضد القوات الروسية قائلاً «طلبت مني السلطات الأوكرانية المشاركة في الحرب مقابل منحي مجموعة من الامتيازات مثل منزل وسيارة وأموال بل وزوجة، وهو ما رفضته، ليتمّ إجباري على توقيع إقرار المشاركة بالحرب عنوة».

فيديو احتجاز ناصر الشمري

وتداول رواد موقع التغريدات «تويتر» فيديو احتجاز ناصر الشمري يظهر فيه المواطن السعودي ومعه مواطن آخر سوداني، لا يظهر فيه وجهيهما، وجاء فيه أنه محتجز وأن السلطات الأوكرانية تجبره على القتال ضد روسيا، مطالباً من يرى الفيديو بمساعدته وتوصيل استغاثته للمسئولين.

ناصر الشمري مواطن سعودي مسجون في أوكرانيا الجيش الاوكراني اجبروه واجبروا المسلمين الغير اوكرانيين بتوقيع على اوراق تجعلهم دروع بشرية لحرب الشوارع الحاصل في كييف #انقذو_السجناء_المسلمين_في_اوكرانيا#الجرعه_الثالثه pic.twitter.com/P9JyJyQ6ga — Rooopee (@Rooopee2) March 6, 2022

السفارة السعودية تعلق على واقعة احتجاز ناصر

واقعة ناصر الشمري المسجون في أوكرانيا وصلت إلى السفارة السعودية في «كييف» والتي أصدرَت بياناً أكّدت فيه أنَّها لا تتوانى عن مساعدة المواطنين السعوديين وجاء نص البيان كالتالي «تؤكّد سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوكرانيا بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من جمهورية أوكرانيا»، لافتة إلى أنَّها تولت إجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر إلى جانب إجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا».