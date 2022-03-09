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محمود مسلم

هولندا تعارض قرار قطع إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا

كتب:

رؤى ممدوح
02:59 م | الأربعاء 09 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

عارض رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قرار قطع إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا حاليا، قائلا إنّه من المستحيل تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي، وذلك وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق فرض حظر أمريكي على واردات النفط والغاز والطاقة من روسيا، موضحا أنّ القرار اتخذ بعد تنسيق وثيق مع الحلفاء، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

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