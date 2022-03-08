تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. مقتل 9 أشخاص في تفجير بمدينة سومي

لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تطورات جديدة مع اقتراب أسبوعين على الموعد الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.

أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وفي أحدث أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنّ القوات الانفصالية في جمهورية لوغانسك الشعبية باتت تسيطر على 11 بلدة شرق أوكرانيا. وأكدّت وزارة الدفاع أنّ عناصر الجيش الروسي تمكّنت من تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

قتلى وجرحى في تفجير بمدينة سومي الأوكرانية

وفي سياق متصل قالت مصادر طبية أوكرانية أنّ 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تفجير بمدينة سومي شرقي أوكرانيا، وأعلنت الأمم المتحدة أنّ الضحايا الذين سقطوا خلال الحرب الروسية الأوكرانية يقدر عددهم بالمئات بينما تخطى عدد النازحين مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

تباين في ردود الفعل حول الجولة الثالثة من المفاوضات

وكان الوفد الروسي المفاوض قد أعلن في وقت سابق أنّ الجولة الثالثة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني لم تؤت ثمارها وكانت مخيبة للآمال، وهو الأمر الذي جاء على العكس تماماً فيما يتعلق بالوفد الأوكراني، الذي أشاد بجولة المفاوضات وأكّد أحد أعضاء الوفد أنّ هناك بادرة أمل في توفير ممرات آمنة لإجلاء المدنيين الأوكرانيين من المناطق والمدن التي تشهد اشتباكات وقصف مكثف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية

واندلعت شرارة الحرب الروسية الأوكرانية بعد نحو شهر من التوتر في العلاقة بين موسكو وكييف، وذلك بسبب طلب أوكرانيا انضمامها إلى قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو ما اعتبرته روسيا تهديداً لأراضيها، وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثالث عشر وسط فرض عقوبات على موسكو من قبل عدد من دول العالم.