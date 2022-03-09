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الاتحاد الأوروبي: سنضيف 160 فردا من النخبة الروسية للقائمة السوداء

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رؤى ممدوح
02:58 م | الأربعاء 09 مارس 2022
الاتحاد الأوروبي- أرشيفية

الاتحاد الأوروبي- أرشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنّه بصدد إضافة 160 فردا من النخبة الروسية وأعضاء مجلس الاتحاد إلى قائمته السوداء، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستفرض عقوبات على شخصيات روسية هامة أبرزها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيه سيرغي لافروف، بعد إعلان «بوتن» شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد بعد تعرضه لهجوم أوكراني مكثف على حد تعبير الجانب الروسي.

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بقلم رؤى ممدوح