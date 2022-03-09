أسعار الغاز الطبيعي اليوم تنخفض بنسبة 16.59%.. أول هبوط منذ حرب روسيا

شهدت أسعار الغاز الطبيعي اليوم الأربعاء انخفاضا حادا، بعد ارتفاعها بشكل كبير منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لصعود سعر النفط الخام والغاز، بينما هبط السعر خلال تعاملات اليوم، بسوق العقود الفورية الأوروبية، إذ سجل سعر المليون وحدة حرارية تراجعا بقيمة 16.59%، وفق مؤشر «TTF» الهولندي الذي يتم التداول به في أوربا.

أسعار الغاز الطبيعي اليوم

وأشار مؤشر «TTF» الهولندي إلى أن أسعار الغاز الطبيعي اليوم سجلت 59 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إذ يأتي ذلك الهبوط رغم وجود احتمالات بأن يخفض الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي، الذي يمثل أكبر مصدر للغاز لأوروبا.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي اليوم بشكل كبير جدا وواضح خلال تعاملات الأربعاء، والتي وصلت إلى 59 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ64 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز المسال منذ 5 أيام فقط، في تغيير واضح بالأسعار.

أكبر هبوط في أسعار الغاز الطبيعي اليوم

ووصل السعر إلى أعلى مستوياته في السوق الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات على الطاقة الروسية في مواجهة غزو أوكرانيا، ما أدى إلى تعظيم المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توفر 40%من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع بنسبة 60%.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يجبر الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتماده على واردات روسيا والتي تمثل أكثر من الثلث في غضون عام، مع الالتزام بأهدافه المناخية والحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف.

ومن ثم يجب على أوروبا خفض اعتمادها من واردات الغاز الروسي بحلول الشتاء المقبل، خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية سلطت ضوءًا حادًا على اعتماد أوروبا على روسيا لأمدادها بالطاقة.