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الكرملين: الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا

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رؤى ممدوح
03:00 م | الأربعاء 09 مارس 2022
أرشيفية

أرشيفية

أصدر الكرملين بيانا، قبل قليل، قال فيه إنّ الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا، وذلك بعد فرض حزمة من العقوبات على موسكو، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز والطاقة من روسيا، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الرابع عشر، وشهدت أوكرانيا نزوح مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والمقيمين من جنسيات مختلفة بعد اشتداد حدة المعارك في عدد كبير من المدن الأوكرانية.

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بقلم رؤى ممدوح