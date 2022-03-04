عاجل.. الكرملين: محطة زاباروجيا النووية آمنة ومستوى الإشعاع طبيعي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن محطة زاباروجيا النووية، آمن ومستوى الإشعاع طبيعي، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية».

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت اليوم، إخماد حريق في أكبر محطة نووية في أوروبا، أشعله قصف روسي، بينما سيطرت القوات الروسية على الموقع.

وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية، في بيان، إن هناك أضراراً لحقت بمقصورة المفاعل رقم 1 في مصنع زاباروجيا في مدينة إنرهودار.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن سبب ما جرى في منطقة المحطة النووية «قوميون متطرفون جرى التخلص منهم».

الكرملين: استمرار توسع الناتو في أوكرانيا خرق للخطوط الحمراء

ونوه المتحدث باسم الكرملين إلى أن استمرار توسع الناتو في أوكرانيا يعد خرقا لخطوط روسيا الحمراء، قائلا: «توسع الناتو تدريجيا جعل روسيا تشعر بالتهديد».

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة، بطلب من بريطانيا، لبحث وضع محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا.