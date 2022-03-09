الرئيس الأمريكي يحذّر من ارتفاع أسعار النفط: أحمل بوتين المسؤولية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنّ أسعار النفط ستواصل ارتفاعها عالميا، محمّلا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسؤولية، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

حظر على واردات النفط الروسي

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن مساء أمس، فرض حظر على واردات النفط الروسي، في إطار التحركات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بغية معاقبة روسيا على العملية العسكرية التي شنّتها على أوكرانيا، وبدأت في 24 فبراير الماضي.