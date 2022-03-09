خروج والد الفنان إسلام إبراهيم من المستشفى بعد أزمته الصحية

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، عن خروج والده من المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية ودخوله إلى العناية المركزة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب إسلام ابراهيم: «الحمد لله بابا خرج النهارده من المستشفى، دعواتكم بتمام الشفاء دعواتكم ليه وصلت والله».

تعرض والد الفنان إسلام إبراهيم لأزمة صحية

وكان إسلام إبراهيم كشف عن تعرض والده لأزمة صحية منذ أكثر من شهر، دخل على إثرها إلى العناية المركزة، وكتب عبر حسابه على «الفيسبوك»: «دعواتكم لوالدي بالشفاء بقاله أكتر من شهر بيتألم ومفيش تحسن وحاليا في العناية المركزة ربنا يشفيه ويخفف آلامه».

وفي سياق آخر، يشارك «إبراهيم» في السباق الرمضاني القادم 2022، من خلال مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة الفنان خالد النبوي، ونور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام جمال، أحمد بدير، أنوشكا، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل «راجعين يا هوى»

وتدور أحداث المسلسل حول «بليغ أبو الهنا» الذي يفقد أمواله بسبب الديون، فيذهب إلى استعادة ورثه من ورثة شقيقه، ويحاول لم شمل عائلته المسيطر عليها الكراهية والضغينة.

وكشف الفنان إسلام إبراهيم عن تفاصيل دوره في المسلسل خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، إذ يجسد شخصية رؤوف، قائلًا: «أنا موقعاتي شوية، وهو دور جديد عليا، هوقع الـ25 شخصية في بعض، وفيه تاتش كوميدي لطيف».

وعن مشاركته في عمل يحمل اسم الكاتب القدير أسامة أنور عكاشة، أضاف: «مسلسلات أسامة أنور عكاشة متربيين عليها والورق مختلف والشخصيات متضفرة في بعض كويس، وكل الشخصيات مهمة».