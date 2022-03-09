مدبولي: نتفهم شكاوى غلاء الأسعار.. والجزء الأكبر من الزيادة تتحمله الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تأثرت على مستوى أسعار السلع بالحرب الروسية الأوكرانية كأي دولة في العالم، موضحًا أنّ 35% من التضخم في مصر مستورد من الخارج.

مدبولي: نقدر شكوى المواطن من الأسعار

وأكد مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، تفهم الدولى لشكوى المواطنين من غلاء الأسعار، مشيرا إلى أنّ الحكومة عملت منذ أول لحظة في الأزمة وقبلها نعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثير السلبي لموجات التضخم.

وتابع رئيس الوزراء، موجّها حديثه للمواطنين: «بمنتهى الشفافية والأمانة، في دول كتير حمّلت الزيادات دي كلها مباشرة على المستهلك والمواطن، فمثلا، سعر البترول زاد 100% في أوروبا خلال 14 يوم، لأنها تحمل أي زيادة في الأسعار للسلع على المواطن مباشرة.

رئيس الوزراء: نعي أنّ ظروف مصر مختلفة

وأضاف مدبولي، أنّ الدولى تعي تماما أنّ ظروف مصر مختلفة عن أوروبا، وراعت البُعد الاجتماعي، موضحا أنّه نسق مع وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة وزير المالية، لاستيعاب أكبر قدر للآثار التضخمية من قبل الدولة، بينما يتحمل المواطن جزءً يسيرا منها.

وأوضح رئيس الوزراء: «دي سياستنا كحكومة، وطول ما إحنا قادرين والدولة قادرة تستوعب أكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة والاحتياطيات، بنحاول نشيل عن المواطن عبء هذه الآثار، وبالتأكيد هتحصل زيادات، ولكن الفكرة كلها نسبها قد إيه، مقابل الزيادة الفعلية اللي بتحصل في العالم واللي جاي على الدولة المصرية».