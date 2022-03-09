مدبولي: نؤمن أكثر من مصدر للأقماح وسط قفزات عالمية حادة في الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل لـ7.5% وفي أوروبا ومنطقة اليورو لـ6%، مبينًا أنَّ هذه الدول معدل التضخم بها كان لا يتجاوز 1% أو 2%، وهذا يعني أن التضخم زاد 3 أضعاف في فترة بسيطة، مما أدى لقفزات سعرية حادة خلال 14 يومًا على مستوى العالم كله في كل السلع الاستراتيجية.

نستهدف جمع 5 ملايين طن قمح

وشرح مدبولي خلال مؤتمر صحفي يقعد الآن، أنَّ الدولة تؤمن أكثر من مصدر للأقماح دائما وليس فقط الاقتصار على دول بعينها، ولكن مستهدف جمع من الموسم المحلي للقمح 5 ملايين طن ونطمح أن يكون أكثر من ذلك، مع صرف الاعتمادات المالية للفلاحين بحيث يستلم الفلاح الأموال فور التوريد مباشرة، مع رقابة مشددة على الأسواق لضمان عدم وجود ارتفاعات بالأسعار.

مصر لديها تنوع في مصادر استيراد الذرة

واستكمل رئيس مجلس الوزراء أنَّ هذا الأمر الذي ينطبق على الذرة خصوصًا أنّه أحد المكونات الرئيسية، مؤكّدًا أنَّ مصر لديها تنوع شديد في مصادر استيراد الذرة لكي نؤمن العلف للدواجن واللحوم.