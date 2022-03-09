«س وج» عن تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني قبل إطلاق المرحلة الثانية

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الفترة، لإطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي جرى إطلاقها عام 2019، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على اللغة والهوية العربية، لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المرحلة الثانية من تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، التي تستعد الوزارة لإطلاقها، تستهدف الأطفال المصريين بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات، بينما استهدفت المرحلة الأولى من التطبيق، الأطفال المصريين بالخارج من سن 3 إلى 6 سنوات.

تطبيق «اتكلم عربى» ليس فقط للقراءة والكتابة

أشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أن تطبيق «اتكلم عربى»، ليس فقط للقراءة والكتابة بشكلهما المعتاد، ولكن تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معارف مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تستهدف فى المقام الأول، مواجهة طمس الهوية العربية، والتعريف بالقيم والثقافة والعادات المصرية، وذلك لأبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن تفاصيل تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى بيان لها.

«س وج» عن تطبيق «اتكلم عربى» الإلكتروني

الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة «اتكلم عربي»؟

الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، هو تعريف كل مصري برموز بلده الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات ومبادارات قومية.

الفئات العمرية التى تستهدفها مبادرة «اتكلم عربي»؟

تستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

مزايا التطبيق الإلكترونى لمبادرة «اتكلم عربي»؟

يضم التطبيق خريطة مصر، ويعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، والمزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

روابط الإطلاع على تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني؟

تمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الـ آندرويد أو الـIOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems

وعلىApple ستور عبر الرابط التالي:https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8