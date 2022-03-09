«التخطيط» تعقد تدريبات عن تكافؤ الفرص.. والعاملون يقترحون سبل تحسين بيئة العمل

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص سلسلة من ورش العمل بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة والجهات التابعة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الديموجرافي ومعهد التخطيط القومي وبنك الاستثمار القومي، لعرض المؤشرات الفعلية لتحقق تكافؤ الفرص بين العاملين ومناقشات تحسين بيئة العمل، وإطلاعهم على النسب الفعلية لمشاركة الرجال والسيدات في كل درجة وظيفية وخاصة نسب مشاركة المرأة في الوظائف القيادية.

جاءت الورش التدريبية في إطار الدعم المستمر من جانب الوزارة للمرأة، وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي لها.

تحليل نسب وصول السيدات والرجال إلى مختلف الدرجات الوظيفية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ ورش العمل هدفت إلى نشر ثقافة الإنصاف للفئات الأقل حظًا وتكافؤ الفرص بين السيدات والرجال، وذلك بالتركيز على عرض وتحليل مؤشرات تحقق تكافؤ الفرص بين العاملين سواء في الوزارة أو مختلف الجهات التابعة، من خلال تحليل ومناقشة نسب وصول السيدات والرجال إلى مختلف الدرجات الوظيفية والمناصب القيادية، وكذلك نسب حصول العاملين من الجنسين على المؤهلات التعليمية والاستحواذ على الفرص التدريبية.

وأضافت وزيرة التخطيط أنَّ ورش العمل تستهدف عرض فرص الحصول على مختلف أنواع الإجازات بين الجنسين، وذلك بهدف تحديد الفجوات المعوقة لتحقق تكافؤ الفرص بين السيدات والرجال من العاملين في الوزارة وجهاتها التابعة.

مناقشات حول مقترحات العاملين لتحسين بيئة العمل

بدورها، أكّدت شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط أنَّ تحقيق تكافؤ الفرص يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة، ومكون فاعل ضمن محاور عمل رؤية مصر 2030 الهادفة إلى جودة الحياة والارتقاء بالمواطن، مشيرة إلى أنَّه من المخطط أن تعقد تلك الورش بصورة مستمرة بهدف تحقق التواصل المستمر مع كافة الكوادر الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة، وللمتابعة الجدية للخطوات المتخذة.

تناولت ورش العمل مناقشات حول مقترحات العاملين لتحسين بيئة العمل، بما يرتبط بتحقيق تكافؤ الفرص، وهو ما سيتم بحث سبل مناقشته وآلية تطبيقه مع السادة المعنيين داخل الوزارة وخارجها خلال المرحلة القادمة.