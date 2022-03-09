وزير التموين: الدولة تحملت زيادة سعر الرغيف المدعم بنسبة 100%

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدولة المصرية نجحت في تجاوز أزمة كورونا بطريقة جيدة، عن طريق مراعاة البعد الاجتماعي، ووفرة الاحتياطيات في السلع الأساسية، والتعاون مع جميع الجهات، لتوفير السلع للأكثر احتياجا.

ارتفاع أسعار القمح عالميا

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء في الحكومة، أنّ مصر شهدت موجتين من التضخم، ففي الموجة الأولى بعد التعافي من كورونا، كان سعر القمح 250 دولارا، ووصل بعد التعافي إلى 350 دولارا، وفي أعقاب أزمة أوكرانيا وروسيا، تحركت الأسعار مرة أخرى بطرق غير منتظمة، حتى وصل إلى 400 دولار، لكن مصر لم تشتري بهذا السعر.

وأضاف مصيلحي: «نتحدث عن موجات ارتفاع أسعار غير مسبوقة، خاصة أنّ دولتي روسيا وأوكرانيا يمثلان نحو 32% من حجم القمح المتاح للتصدير بالعالم، وهو الأمر الذي يحدث في زيت عباد الشمس، فأوكرانيا تمثل نحو 30% من حجم تصدير زيت عباد الشمس على مستوى العالم، وبديله زيت الصويا الذي ارتفعت أسعاره».

مصيلحي: الدولة تتحمل الزيادة في الخبز المدعم

وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ أسعار البترول وصلت إلى 125 دولارا، وتضاعفت أسعار المحروقات في العالم، موضحا أنّ الزيادة في الخبز المدعم تتحملها الدولة بنسبة 100%، وفي الزيت بأكثر من 75% بسبب الاحتياطي الذي تملكه الدولة، والسكر لدينا شبه اكتفاء ذاتي، فنحو 87% من استهلاك الدولة تتننجه بأيدي أبنائها.

وأشار مصيلحي، إلى أنّه وقبل أي ارتفاعات في الأسعار، استوردت الدولة نحو 100 ألف طن خام من السكر، وبالتالي فالمخزون الاحتياطي منه مؤمّن، ولا يوجد أي احتمالات للزيادات، وبالنسبة للأرز فلدينا اكتفاء ذاتي، لكن بسبب زيادة أسعار الشعير.

ولفت وزير التموين، إلى أنّ الدولة ستحاول توفير الكميات المطلوبة في شهر رمضان من الأرز، وستدخل الحكومة مع التجار ليعرض بأقل من 10 جنيهات للكيلو، وهذه انفراجة جيدة جدا ولن يكون هناك أي نقص بالمعروض.