كل ما تريد معرفته عن مؤتمر «مصر تستطيع 6».. يهدف لتوطين الصناعة

تشهد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، استعدادات عدة، تحضيرا لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تزامنا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن المؤتمر، في بيانات لها.

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

- تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

- يأتي إطلاق «مصر تستطيع بالصناعة» تزامنا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة.

- ستشهد جلسات وفعاليات «مصر تستطيع بالصناعة»، مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين.

- تستهدف جلسات «مصر تستطيع 6»، توطين عدد من الصناعات، منها صناعة السيارات وصناعة الأدوية.

- ستشهد النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.

- يستهدف «مصر تستطيع بالصناعة»، إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة، ومعتمدة أيضا على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.

- تناقش نسخة مؤتمر «مصر تستطيع 6» عدد من المحاور التى تدور فى مجال الصناعة.

- مشاركة عدد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، ضمن جلسات «مصر تستطيع بالصناعة».

جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

تتمثل جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، فى 8 جلسات، وهم:

1- الجلسة الافتتاحية «الأولى»: تستعرض الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

2- الجلسة الثانية: تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ cop 27.

3- الجلسة الثالثة: تناقش هذه الجلسة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، وسبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية.

4- الجلسة الرابعة: تستعرض الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية.

5- الجلسة الخامسة: تناقش هذه الجلسة، صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

6- الجلسة السادسة: تستعرض صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

7- الجلسة السابعة: تتناول الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

8- الجلسة الثامنة: تستعرض الجلسة الأخيرة، محور الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبراء مصر بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

- تهدف سلسلة «مصر تستطيع بالصناعة»، تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية المستدامة.