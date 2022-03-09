«العناني»: «مفيش سائح مرجعش بلده في آخر 14 يوم ومد إيده في جيبه»

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن أكثر الدراسات العالمية تفاؤلًا بشأن أعداد السياح في مصر بعد أزمة كورونا تقول إنها ستصل إلى أعداد ما قبل الأزمة في عام 2024، موضحًا: «لكن قدرنا بمنهجية علمية سليمة وإجراءات هادئة ومتزنة الوصول في الربع الأخير من 2021 لعدد ليال سياحية مقارب لعددها في نفس الفترة عام 2019 وهو ما فاق كل التوقعات».

أهمية السوقين الروسي والأوكراني

وأضاف «العناني» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بثته قناة «Extra News» الفضائية: «سنتغلب على الأزمة الحالية، السوقين الروسي الأوكراني مهمين، لكن المقصد السياحي متنوع ولنا أسواق عديدة والأعداد حتى اليوم مطمئنة، لأن السياحة تزداد من دول عديدة، بسبب إجراءاتنا في فترة جائحة كورونا، وتعاملنا مع الأزمة الحالية من احترام لكل السائحين الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم».

الدولة تحملت نفقات عودة السائحين

وتابع وزير السياحة والآثار: «حتى هذه اللحظة، في اليوم الـ14 مفيش سائح مقدرش يرجع بلده وحط ايده في جيبه، القطاع الخاص السياحي تحمل أول أسبوع، ومن يوم 2 مارس تتحمل الدولة نفقات السائحين، وكان هناك 17 ألف إقامة كاملة في فنادق 3 نجوم، لأننا نحترم السائحين، كما نتحمل مع وزارة المالية عودة السائحين إلى بلدهم، وهذا إجراء تحدث العالم كله عنه، وكبرى الصحف العالمية أشادت باحترام مصر لسائحيها، وهذا ما سيكون له دور إيجابي على السياحة في الفترة المقبلة».

مشروعات سياحية جديدة في الشهور المقبلة

وأكد: «لدينا مشروعات سياحية كثيرة ستُفتتح في الأشهر القليلة المقبلة، ومشروعات متعثرة منذ سنوات ستفتتح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع صدور قانون كان ينتظره القطاع السياحي المصري، وهو قانون المنشآت الفندقية السياحية الجديد الذي صدر هذا الأسبوع».