وزير السياحة يتابع نسب الإنجاز في المشروعات غير المكتملة بشرم الشيخ

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا، مع عدد من المستثمرين السياحيين للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق، الخاضعة لولاية المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتقديم المساعدات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

الاجتماع في إطار استعدادات مصر لاستضافة COP27

حضر الاجتماع سراج سعد الدين مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

الوزير يؤكد حسن استقبال السائحين

وأكد «العناني» أهمية حسن استقبال السائحين من مختلف الجنسيات، واستمرار على المنشآت الفندقية في استضافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، بالفنادق المصرية حتى عودتهم إلى بلادهم وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج.

كما أكد الوزير أهمية سرعة العمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية، وحصولها على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة، وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة.

الوزير يتفقد عددًا من المشروعات

وعقب الاجتماع تفقد الوزير عددًا من المشروعات غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق.

تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار التقى في 12 فبراير الماضي، المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر «COP27»، وبحث سبل التيسير على المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.