ضبط 4 متهمين بممارسة أعمال منافية للآداب داخل شقة بالغردقة

تمكن ضباط وحدة حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدتين ورجلين أثناء ممارستهم أعمال منافية للآداب، داخل شقة مستأجرة خصيصاً لممارسة الأعمال المنافية للآداب، في شارع «المدارس»، جنوب مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سيدتين ورجلين في أوضاع مخلة بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، يعاونه الرائد محمود عبد الوهاب، معاون المباحث، من ضبط شقة يتم استخدامها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، جنوب مدينة الغردقة، وتم ضبط سيدتين ورجلين داخل الشقة في أوضاع مخلة.

ضبط شاب وسيدة يديران شقة للأعمال المنافية بالغردقة

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شاب وسيدة يديران شقة مفروشة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة «الوفاء» وسط مدينة الغردقة.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الآداب بقيام رجل وسيدة، عاطلين، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لجلب عملائهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبلغ مالي.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث الآداب بقسم مكافحة الآداب، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.