حظك اليوم برج الميزان الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يعد برج الميزان أحد الأبراج الهوائية، ويتميز مولود برج الميزان بحبه للحياة كما لديه شخصية مرحة محبة للحياة، ويحب مشاركة الآخرين في مختلفة الأنشطة، ويبحث دائما عن شخص يتفهم حاجته للرومانسية، ومن أفضل الألوان المحببة لديهم وتجعلهم يشعرون بالراحة دائما هو اللون الأزرق بدرجاته المختلفة من الأزرق السماوي وحتى الداكن.

وفي التقرير التالي، نستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم لمواليد برج الميزان في العمل والحب، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم مولود برج الميزان على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان المزيد من الحظ، وقالتإأن القمر في منزل الحظ لديهم، كما أن القمر يمدهم اليوم بالبصيرة التي تكون أحد الأسباب في اتخاذ القرارت العملية الصحيحة.

حظك اليوم مولود برج الميزان على الصعيد العاطفي

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لبرج الميزان أن فينوس والمريخ بمنزل الحب لمواليد برج الميزان، كما تزداد فرص تبادل المشاعر والأحاسيس وكذلك الأفكار مع كل من الأحباب والأشخاص القريبة من القلب وأهل الثقة.

برج الميزان والحب

تختلف شخصية مواليد برج الميزان مع مواليد عدد من الأبراج، ومن أكثر الأبراج التي لا يوجد توافق معها الحمل والثور، ومن أبرز أوجه الاختلافات مع مواليد برج الحمل في اتخاذ القرار، مولود الميزان متردد لا يتخذ قراراته بسهولة أما الحمل فيعرف بسرعة اتخاذ القرارات، وبالتالي تحتاج العلاقة بينهما لمزيد من التريث وتفهم طبيعة الاختلاف لكي تنجح.

أما عن مواليد برج الثور تختلف شخصيتهم مع مواليد برج الميزان من حيث العلاقات الاجتماعية والتواصل مع المحيطين، فمواليد البرج الأخير يعرف عنهم سرعة الاندماج مع الآخرين والمشاركة في كافة الأنشطة الحياتية، بينما يميل مواليد «الثور» إلى الجلوس بمفردهم معظم الوقت وممارسة الأنشطة بمفردهم، ما يتسبب في اتساع وزيادة نسبة التفاهم بينهما.