حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حبه للتغيير وتجربة كل ما هو جديد، جعلت من مولود برج الدلو شخصية تحب المرح كثيرا، إذ أنه يبتعد قدر الإمكان عن الرتابة والروتين، يبذل الكثير من الجهود الكبيرة للتفكير خارج الصندوق، ما يجعله شخصية مبدعة في عمله كثيرا، كما أنه يفضل الاستقلالية على الصعيد المالي، يحرص دائما على الوصول إلى الاكتفاء المادي بذاته، ويتجنب الاعتماد على الأشخاص الآخرين المحيطين به، كما أنه يسعى دائما لكسب صداقات جديدة، ويساعده على ذلك حبه للاستماع للآخرين.

ويحاول مولود برج الدلو تأخير الزواج قدر الغمكان، إذ أنه لا يحب التقيد بشيئ، كما أنه لا يسير خلف العادات والتقاليد المجنمعية، ويحرص دائما على كسر تلك القيود المجتمعية، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالحضور والعزيمة والإصرار وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية وتدعمك الأفلاك.

عيوب برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بكونه شخصية عصبية، سريع الغضب والانفعال، ويتخذ الكثير من القرارات المتسرعة والتي قد تؤثر على حياته المستقبلية بشكل سلبي.