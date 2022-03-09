حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

أكثر ما يكره مولود برج الجدي هو التأخر على المواعيد، أو أن يخلف وعوده، لذلك فهو رب أسرة ناجح يقدس العلاقات الاجتماعية بشكل كبير، لكنه لا يستطيع التعامل مع المزاح طوال وقت، فهو شخصية جديه طموحه تفكر بشكل عملي في كيفية تطوير ذاتها.

وفي إطار اهتمام بعض مواليد برج الجدي بمتابعة حركة الأبراج والفلك، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية اليومية، حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الجدي على المستوى المهني، فأن القمر في منزل العمل.. يمنحك نشاطا وحيوية وتستطيع أن توظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

بينما على المستوى العاطفي يكون مولود برج الجدي، الشمس في منزل العلاقات تزيد من جاذبيتك وتألقك وتمنحك حضورا أخاذا.

مشاهير برج الجدي

تحمل المسؤولية والنضج دائم صفات مشتركة بين مواليد برج الجدي، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحل صلاح جاهين ومحمود المليجي، والمخرج المصري خالد يوسف، المطربة أنغام، المغنية الإيطالية داليدا، المطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، الفنان صلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.