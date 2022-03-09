حظك اليوم برج القوس الأربعاء 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج القوس الانطلاق والمرح، وحب المغامرة، يبحث عن كل ما هو جديد سواء في مجال العمل، أو علاقاته مع الآخرين، لذلك يتنقل كثيرًا بين الوظائف والعمل ومع ذلك يترك أثر طيب في كل مكان يذهب إليه.

وفي إطار اهتمام بعض مواليد برج القوس بمتابعة حركة الأبراج والفلك، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية اليومية، حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج القوس على المستوى المهني، يكون القمر في مواجهة برجك وينصحك الفلك بأن تنتبه لحقوقك وأن تتحكم في ردود أفعالك وحركتك حفاظا على سلامتك..

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

بينما على المستوى العاطفي يكون مولود برج القوس، رغم الضغوط.. تستطيع أن تشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

مشاهير برج القوس

مبدعون بالفطرة هو أفضل وصف يمكن أن يوصف به مواليد برج القوس، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الفنانة شريهان، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب قاسم أمين، الفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني.