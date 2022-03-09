حظك اليوم برج العقرب 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج العقرب بالغموض وعدم الوضوح، ومن الصعب التقرب لهم، فلا يكون سهل أبدا الدخول إلى حياتهم واقتحامها، ومعرفة شيء عنها، ولو بسيطا إلا بمزاجهم، وهم أشخاص دائما ما يسعون للوصول إلى الحقيقة وتحليل الأحداث وتوقع النتائج قبل حدوثها، إذ أن عقلهم لا يتوقف عن التفكير، وهم يستمتعون ويلقون سعادتهم في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات بمفردهم دون مشاركة أحد.

حظك اليوم مولود برج العقرب على الصعيد المهني

مواليد برج العقرب قد يجنون اليوم أرباحا ويكتسبون أموالا، حيث يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما ينعكس عليك ماديا، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك وأعمالك، وفقا لعبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم مولود برج العقرب على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي، ينصحهم بأن يتعاملوا بود ومرونة مع أحبائهم في كافة المواقف التي يمرون بها اليوم.

برج العقرب مع الأصدقاء والعائلة

يقدر مولود برج العقرب المسئولية كثيرا ويتحملها بشكل كامل، وتجده ملتزم أمام عائلته وأصدقائه وأحبابه أيضا، ويحصرون على قضاء أوقات مميزة وتخصيص ساعات للجلوس معهم والاستماع إلى أحوالهم وشكواهم وتقديم الدعم لهم في كافة ما يحتاجونه، ولا يملّون أبداً من النشاطات العائلية التي يمكن القيام بها، وتجدهم دائما وفي مختلف المواقف مخلصين وأوفياء ومحبين، وقادرين على إدخال السرور والمتعة والقيمة إلى حياة أصدقائهم، وحيبون الصراحة والصدق وعدم الغموض واللف والدوران لتصدير الأكاذيب.