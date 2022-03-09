إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «الإسماعيلية 36 الحربي»، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على بعد حوالي 15 كيلومتراً من مدخل مدينة الإسماعيلية.

إخطار أمن الإسماعيلية بحادث تصادم على «الطريق الحربي»

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (س س ص 7645)، مع سيارة أخرى رقم (ر أ ق 4726)، مما تسبب في انقلاب السيارة الميكروباص على الطريق.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف ونقل المصابين للمستشفى الجامعي

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بـ10 سيارات إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم، وأكدت مصادر طبية أن معظم المصابين حالاتهم «مستقرة»، مشيرةً إلى أن أحد الأشخاص رفض نقله للمستشفى، لعدم خطورة حالته، فيما يجري استكمال الفحوصات اللازمة لباقي المصابين.

وأشارت المصادر إلى أن 3 حالات ضمن المصابين في حالة «غير مستقرة»، بسبب احتمالية إصابتهم بنزيف داخلي، ويجري فحصهم من قبل فريق طبي استشاري من تخصصات الباطنة والجراحة والمخ والأعصاب.

تصادم دراجتين ناريتين في شارع «الدقهلية» بالإسماعيلية

وفي وقت سابق، أصيب شابين بكسور مختلفة، جراء تصادم دراجتين ناريتين في شارع «الدقهلية»، بمنطقة حي «السلام»، في مدينة الإسماعيلية، ونم نقلهما إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن إصابة كل من «محمود السيد كامل»، 24 سنة، مقيم بمدينة «المستقبل»، في الإسماعيلية، و«أحمد جمعة السيد»، مقيم في منطقة «الكيلو 7»، على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.