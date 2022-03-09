سلع مخفضة بالإسماعيلية استعدادا لشهر رمضان.. وغرفة عمليات لضبط الأسعار

ناشدت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، التجار وأصحاب المحال التجارية بتوفير السلع للمواطنين وعدم التلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى توفير سلع مخفضة قبل شهر رمضان أمام المواطنين.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إن العالم يعيش الآن أجواء مضطربة على خلفية تداعيات الأزمة الروسيةـ الأوكرانية، التي نجم عنها اضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد.

وأكد عثمان، في بيان، أن التوقيب الحالي يتطلب تعاونا تاما بين كافة الجهات للتخفيف من الأزمة على المواطن، مثلما حدث خلال أزمة كورونا، والتي نجح الجميع في تخفيف أحداثها للخروج منها بشكل آمن.

عثمان: سلع مخفضة في معرض «أهلاً رمضان»

وتحدث عثمان عن معرض «أهلاً رمضان»، الذي سيكون متاحًا للمواطنين في الإسماعيلية، قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى تجهيز شوادر السلع المختلفة، والتي سيتم عرضها خلال أيام قليلة، وذلك بالتنسيق مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وناشد عثمان التجار بتوفير مختلف السلع للمواطنين، والحرص على التكاتف لمنع تداعيات الأزمة، مؤكداً توافر جميع السلع بأسعارها في معارض الغرفة الدائمة.

غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع

وأعلن رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن الاتفاق على إقامة غرفة عمليات دائمة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية على غرار ما حدث في أزمة كورونا لرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق، وتحديد الأسعار الاسترشادية بشكل يومي.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع مديرية التموين بالإسماعيلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحقيق أقصى درجات الأمان في تواجد السلع ومستوى أسعارها.