وزيرة الثقافة: مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء الأول من نوعه في سوهاج

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 10 حتى 12 مارس.

إطلاق الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء

وأكدت «عبدالدايم» أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التي تعزز بناء الانسان، مخوضحة أن مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتي نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة في تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعي، مؤكدة أهمية دور الثقافة والفنون في الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

علي الحجار ومدحت صالح في مهرجان أبيدوس

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار التهنئة لوزيرة الثقافة وشعب محافظة سوهاج بإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى و الغناء، مشيدًا بالتعاون البنّاء والمثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة، والذي نجح في استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة، معربًا عن ثقته في تأثير هذه الفعاليات إيجابيًا في مكانة ووضع المحافظة سياحيًا، مؤكدًا أن الأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية، خاصة في الصعيد، تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق وتعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وزيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراقي ما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن محورًا خاصًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة، والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالي النجوم هشام عباس، علي الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.