وزيرة الثقافة تهنئ مريم طارق أول حاصلة على عضوية المهن الموسيقية

عبد الدايم : مريم ابنة دار الاوبرا احدى النماذج المشرفة للمراة المصرية وذوى القدات الخاصة جزء اصيل من نسيج المجتمع

فى اليوم العالمى للمراة وجهت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للفنانة مريم طارق ماهر اول حاصلة على عضوية نقابة المهن الموسيقية من فصول ذوى القدرات الخاصة بمواهب الاوبرا وذلك بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة للالتحاق بالنقابة بنجاح .

وقالت عبد الدايم ان ذوى القدرات الخاصة جزء اصيل من نسيج المجتمع ومن الاولويات فى خطط الدولة للتنمية ، ووصفت مربم باحدى النماذج المشرفة التى اصرت على تحقيق حلمها مؤكدة أن حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية يعكس النتائج الايجابية لخطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من ذوى الهمم ، وتابعت ان المراة المصرية اثبتت قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات مشيرة الى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ اقدم العصور .