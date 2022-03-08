وزيرة الثقافة تفتتح معرض داندي مول للكتاب بالتعاون مع المجتمع المدني

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض داندي مول الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول، بمركزها التجاري بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بحضور الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عمر محي الدين روحي رئيس مجلس ادارة داندي ميجا مول، سالي روحي عضو مجلس ادارة داندي ميجا مول، طارق القللي مدير عام داندي ميجا مول.

عبد الدايم: المعرض يُعزز شراكة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني

قالت عبد الدايم في بيان للوزارة، إن المعرض يعد نقلة نوعية في مسار إقامة معارض الكتاب، مؤكدة وعي الأسرة المصرية بقيمة هذا التوجه، الذي من المخطط تكراره بأنشطة ثقافية وفنية متنوعة، وتابعت أن الثقافة تستهدف نشر القراءة، وتقديم الخدمة الثقافية للمجتمع بمختلف شرائحه، بعيدا عن نمطية الأماكن المتخصصة.

وأوضحت أن الفكرة المبتكرة، تعكس أهمية التشجيع على القراءة وزيادة الحصيلة المعرفية للمواطن، بما يُساهم في تنمية الوعي والادراك ويُعزز شراكة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وأشادت بتنوع الإصدارات والعناوين المشاركة، موجهة الشكر للمسؤولين عن داندي مول، على استجابتهم الفورية، لفكرة إقامة المعرض وإيمانهم وحرصهم على نشر قيم القراءة واستهداف التنوير.

إصدارات «مبادرة ثقافتك كتابك»

أكد رئيس هيئة الكتاب، أن إقامة المعرض بمركز تجاري، تحقق المزيد من الانتشار لسوق الكتاب، وعالم النشر، وقدم الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكل الرؤى والأفكار المتعلقة ببناء الإنسان، مضيفاً أن العناوين المعروضة تشمل إصدارات «مبادرة ثقافتك كتابك» التي تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة والتي تبدأ من سعر جنيه واحد ولا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة إلى جانب الأنشطة المقدمة للطفل وغيرها من الفعاليات الفنية.

كما أعربت سالي روحي عضو مجلس ادارة داندي ميجا مول، عن امتنانها البالغ بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الثقافة، في الترويج للقراءة، ونشرها من خلال معارض الكتب، قائلة إنه لشرف كبير لنا التعاون من أجل تعظيم مستهدفات الدولة التنويرية، وبناء الأجيال الجديدة على أسس من الوعي.

فعاليات معرض داندي مول للكتاب

يستمر المعرض حتى 19 مارس بمشاركة 20 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة حيث تشارك هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية كما تشارك مؤسسة دار المعارف، كما يقام على هامش المعرض أنشطة للطفل، واحتفالات فنية متنوعة، ويتضمن برنامج الطفل المصاحب العديد من الأنشطة المتميزة لتنمية مدارك الطفل واكسابه الوعي بأهمية الثقافة والفنون.