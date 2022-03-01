ارتفاع أسعار الأرز عالميا.. الطن بـ 366 دولارا

أدى تدفق الطلب المحلي والدولي على الأعلاف في سوق الأرز الآسيوي إلى الحد من توافر الأرز، ما أدى إلى تضييق الفارق بين درجات الأرز المكسور والأرز العريض بشكل كبير، إذ زادت أسعار الأرز المكسور عالميا 42 دولارا منذ بداية 2022، ليبلغ سعر الطن 366 دولارا.

وفي الوقت نفسه، بسبب ارتفاع أسعار الشحن والأعلاف، قد تشهد الدول الآسيوية - التي عادة ما تصدر كميات كبيرة من الأرز المكسور وتستورد كميات كبيرة من حبوب الأعلاف - مثل تايلاند وفيتنام، تدفقا في الطلب المحلي على الأرز المكسور في الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الأعلاف.

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شحنة كبيرة من الأرز تغادر بانكوك

بحسب مذكرة بحثية لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، فإن الطلب مرتفع بشكل غير عادي على الأرز المكسور الوارد من الصين في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى الهند وباكستان، إذ ارتفع الطلب على 25% من الأرز الأبيض المكسور مقارنة بنسبة 5% قبل أسابيع، وفي باكستان، أبلغ المصدرون أيضا عن طلب قوي بشكل لا يصدق على الأرز من الصين في وقت كان فيه الطلب على الأرز منخفضا.

وأفاد المصدرين التايلانديين، أمس الإثنين، أن شحنة كبيرة من الأرز المكسور غادرت مؤخرا بانكوك متجهة إلى الولايات المتحدة، مؤكدين أن المشترين الأمريكيين يتجنبون باكستان والهند لأسباب تتعلق بمخلفات المبيدات، وأن البيع كان «غير عادي» لأن المشترين الأمريكيين عادة ما يؤمنون متطلباتهم الدولية من الأرز المكسور من البرازيل.

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أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم

يأتي الكثير من هذا الطلب غير المعتاد على الأرز المكسور، نتيجة ارتفاع تكاليف العلف الحيواني وسط مخاوف بشأن العرض (الذرة بشكل أساسي، وبدرجة أقل القمح)، ونتج هذا الارتفاع في الأسعار بشكل أساسي عن التوترات المتزايدة في منطقة البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بغزو روسيا لأوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

ونظرا لأن أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، وروسيا هي أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم - بشكل حصري تقريبا من منطقة البحر الأسود - فمن المرجح أن يزداد الطلب على الأعلاف للأرز المكسور في الأسابيع المقبلة مع قطع خطوط الإمداد، وذلك بحسب «ستاندرد آند بورز».