«التموين»: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والسكر ومخزون كافٍ من القمح

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه بالرغم من استغلال البعض للأحداث الجارية ومحاولة التربح من الأزمات إلا أن أمن مصر الغذائي سليم تماما ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن، لافتا إلى أن القيادة السياسية أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية ونتج عنها توفير مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر.

تجهيز 1500 مخزن للسلع الاستراتيجية

وأوضح «خليل» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحكومة تمكنت من إعداد 1500 مخزن في الفترة الماضية تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ونتج عنه عدم وجود نقص في أي سلعة غذائية منذ 6 سنوات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز جائحة كورونا باقتدار دون نقص ملحوظ في أي سلع غذائية بفضل استعدادتها.

تزايد أسعار الزيوت عالميا وليس في مصر فقط

وأضاف «خليل» أن هناك تزايدا في بعض أسعار السلع بشكل مبرر، مثل الزيت حيث نعتمد في استهلاكنا على 97% من الخارج، وحدثت زيادات عالمية ولكن ظلت وزارة التموين محافظة على الأسعار لوجود تعقدات ومخزون استراتيجي، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء من الأرز والسكر ومخزون من القمح يكفي إلى 4 أشهر وحصاد القمح القادم في شهر أبريل، بالإضافة لاستخدام الدولة لأفضل وأضمن وسائل التخزين للأقماح.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة لم تزود قرشا على أسعار السلع الغذائية، بما يؤكد أن الأسعار لم تتغيَّر بالشكل الذي حدث، مطالبا المواطنين بالشراء من المجمعات الاستهلاكية والابتعاد عن المستغلين من التجار والمتلاعبين بالأسعار.