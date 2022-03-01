«الصناعات»: مخزون الأرز يكفي احتياجات السوق وجاهزون لشهر «رمضان»

يعتبر الأرز من أكثر السلع طلبا في مصر، حيث يتم استخدامه بصورة يومية وهناك من يعتبره طبقا أساسيا على طاولة الطعام.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ وزارة التموين لم تتقدم بطلب أو بعروض لشراء كميات من الأرز حتى الآن وهو ما يؤكد وجود مخزون كبير لدى الدولة من المنتج.

وأضاف شحاته في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز مستقرة في السوق المحلية، وهو ناتج عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز دون الحاجة إلى استيراد كميات من الخارج .

أسعار الكيلو تتراوح بين 7.5 و10 جنيهات

وأشار إلى أن شركات تصنيع الأرز وردت كميات كبيرة من الإنتاج إلى المتاجر والمحلات ومحلات البيع بالجملة والتجزئة، موضحا أنه تم بيع الأرز بأسعار تتراوح بين 7.50 جنيه للكيلو و10 جنيهات للكيلو على حسب جودة الأرز وحجمه.

وأوضح «شحاته»، أن إنتاج مصر من الأرز يكفي السوق المحلية، حيث لا تقوم بتصدير أو استيراد أي كميات من الأرز، فالإنتاج الحالي يكفي الاستهلاك المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

ولفت إلى أن السوق المحلية بها كميات جيدة من الأرز وهو ما يجعل سعره مستقرا دون التأثر بارتفاع أسعار السلعة في الخارج بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد رئيس شعبة الأرز أن جميع أنواع البقوليات متوفرة بشكل كبير في السوق المصرية دون نقص، مؤكدا جاهزية جميع الأسواق لشهر رمضان المبارك، حيث أنّ مخازن الدولة والشركات تحتوي على كميات كبيرة من البقوليات والأرز تكفي لفترة طويلة، موضحًا أن مصر لديها إنتاج محلي جيد.